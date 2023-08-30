Аксенов: силами ПВО в восточной части Крыма сбита крылатая ракета

Фото: MOD Russia/Global Look Press

ПВО

Крылатую ракету сбили российские военные в восточной части Крыма, написал в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов. Он также призвал местных жителей сохранять спокойствие.

Силами ПВО в восточной части Крыма сбита крылатая ракета. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации, — заявил Сергей Аксенов.

По информации Telegram-канала BRIEF, взрыв произошел в районе Феодосии.

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники сообщил, что украинский беспилотник атаковал нефтяной завод в поселке Полотняный Завод Калужской области. По информации канала, дрон рухнул в пустой резервуар для хранения нефтяных продуктов, после чего произошел пожар. Его удалось вовремя потушить, пострадавших нет. Минобороны России информацию не комментировало.

SHOT пишет, что в это же время силы ПВО сбили беспилотник вблизи деревни Пищалово Калужской области, на месте падения дрона образовалась семиметровая воронка. Жертв также удалось избежать. Также губернатор региона Владислав Шапша сообщил об атаке беспилотника на Дзержинский район Калужской области.

Ранее сообщалось о взрыве в здании городского следственного управления СК России в Брянске. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. В администрации Брянска уточнили, что в результате атаки украинских беспилотников в здании СК были выбиты окна.