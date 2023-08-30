В США рассказали, чего Киев добился за месяцы контрнаступления ВСУ Кирби: Украина добивается постепенного прогресса в контрнаступлении

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины вынуждены продолжать наступательную операцию, которая за несколько месяцев так и не принесла ощутимых результатов, сообщил спикер Белого дома Джон Кирби. По его словам, которые приводит РИА Новости, пока можно говорить только о «постепенном прогрессе».

Война продолжается, украинцы все еще осуществляют постепенный прогресс в своем контрнаступлении, — сказал Кирби.

Как он подчеркнул, на некоторых участках линии соприкосновения идут ожесточенные бои. Кирби также заверил, что Вашингтон намерен продолжать поставки вооружения Киеву.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что самые горячие точки в регионе находятся в районе Урожайного и Старомайорского. По его словам, украинские войска подтягивают резервы к линии боевого соприкосновения близ этих населенных пунктов.

При этом командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский утверждал, что украинская армия испытывает трудности на Артемовском и Краснолиманском направлениях в ДНР, а также под Купянском в Харьковской области. Киевский генерал признал, что обстановка на Донбассе остается тяжелой.