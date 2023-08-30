Богомаз: силы ПВО сбили два дрона ВСУ в Брянской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Два беспилотника Вооруженных сил Украины были сбиты силами противовоздушной обороны России в небе над Брянской областью, написал губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, в результате налета дронов ВСУ пострадавших и разрушений нет.

Силами ПВО Министерства обороны РФ была пресечена атака украинских террористов. Над Брянским районом сбиты два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы, — сообщил Богомаз.

Ранее жители Брянска рассказали, что в городе произошло сразу два громких взрыва. Сообщалось, что два беспилотника Вооруженных сил Украины были ликвидированы около телецентра в 21:30 по местному времени. Кроме этого, глава Крыма Сергей Аксенов написал, что российские военные сбили крылатую ракету в восточной части полуострова.

Недавно стало известно о взрыве в здании городского следственного управления СК России в Брянске. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. В администрации Брянска уточнили, что в результате атаки украинских беспилотников в здании СК были выбиты окна.