Жители Брянска сообщили о взрыве в городе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Telegram-канал BRIEF написал, что в Брянске слышны звуки взрывов. Местные власти и Минобороны России информацию не комментировали.

По данным канала, жители сообщили сразу о двух громких звуках взрывов. Официальные данные о произошедшем не называются. Telegram-канал Mash написал, что в Брянске были сбиты два беспилотника Вооруженных сил Украины около телецентра в 21:30 по местному времени. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что ВСУ устроили массированную атаку с помощью беспилотников по ряду российских регионов, в числе которых Брянская, Калужская, Московская, Рязанская, Псковская и Орловская области. В результате налетов четыре самолета Ил-76 оказались повреждены в аэропорту Пскова в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее агонией киевского режима. По ее словам, украинские власти, действуя по сценарию Запада, сами себя загнали в тупик и от безысходности ведут террористическую деятельность. Военкор Александр Сладков в свою очередь порекомендовал российским военным проявлять большую бдительность и готовиться заранее к крупным атакам ВСУ на различные объекты.