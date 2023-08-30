«Обыкновенная война»: Сладков об атаке БПЛА на аэропорт в Пскове Сладков призвал готовиться к атакам после нападения дрона на аэропорт в Пскове

Российским силам следует проявлять большую бдительность и готовиться заранее к крупным атакам ВСУ на различные объекты, заявил в своем Telegram-канале военкор Александр Сладков. Так он отреагировал на нападение беспилотников на аэропорт в Пскове. По его мнению, этот удар не является самой мощной атакой украинских военных, однако необходимо заранее готовиться к подобным нападениям.

По атаке аэродрома «Кресты»: обыкновенная война. Конечно, это не венец возможностей Украины. Надо быть готовыми к большим ударам и впредь по другим нашим объектам. Чем быстрее поймем уровень опасности и однозначной необходимости победы, тем лучше для нас. А победа наша не за горами, — написал Сладков.

Ранее стало известно, что четыре самолета Ил-76 оказались повреждены в аэропорту Пскова в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. Глава региона Михаил Ведерников заявил, что Министерство обороны отражает атаку беспилотников в псковском аэропорту.

Позднее стало известно, что российские авиакомпании «Азимут» и «Икар» отменили шесть рейсов из аэропорта Пскова после атак беспилотников. В Росавиации уточнили, что меры были приняты для безопасности пассажиров.