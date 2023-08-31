ВСУ за сутки 78 раз обстреляли территорию ДНР

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины за сутки 78 раз атаковали территорию Донецкой Народной Республики, сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В результате обстрела погиб местный житель в населенном пункте Землянки.

За истекшие сутки Представительство сообщало о 78 фактах ведения огня со стороны ВФУ. Ранения различной степени тяжести получили 15 гражданских лиц в Петровском, Кировском районах Донецка, Светлодарске, Калининском районе Горловки, в т.ч. двое детей 2011, 2006 г.р., — говорится в заявлении.

Кроме этого, повреждения получили 27 домов в Ворошиловском, Киевском, Кировском, Петровском, Буденновском и других районах Донецка. Также пострадали 11 объектов гражданской инфраструктуры. Всего ВСУ выпустили 247 снарядов.

Ранее украинские военные более 70 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. В результате нападений ВСУ ранения получили четыре человека в Петровском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка, а также в Еленовке. Кроме этого, украинская армия совершила три обстрела из артиллерии калибра 155 миллиметров на Ясиноватском направлении, на Светлодарском направлении зафиксировано четыре атаки.