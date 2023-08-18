ВСУ за сутки 70 раз обстреляли территорию ДНР

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины за сутки 70 раз обстреляли территорию ДНР, сказано в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В результате нападений ВСУ ранения получили четыре человека в Петровском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка, а также в Еленовке.

За истекшие сутки представительство сообщало о 70 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На Донецком направлении противник совершил 50 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На Горловском — 14 обстрелов из артиллерии 152 и 155 миллиметров, — говорится в заявлении.

Кроме этого, украинская армия совершила три обстрела из артиллерии 155 миллиметров на Ясиноватском направлении, на Светлодарском направлении зафиксировано четыре атаки. Всего было выпущено 217 различных снарядов. При этом под огнем оказались восемь населенных пунктов ДНР. В предыдущие сутки ВСУ обстреляли территорию республики 61 раз.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что село Забрама Климовского района Брянской области подверглось обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, в результате атаки никто из местных жителей не пострадал.