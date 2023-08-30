В Крыму осколки сбитой ракеты повредили линию электропередачи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Осколки сбитой ракеты над Крымом повредили линию электропередачи, написал в своем Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков. По его словам, авария будет устранена в течение часа.

Осколками сбитой ракеты повреждена линия электропередачи. Авария будет ликвидирована в течении часа. Просим сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации, — написал Крючков.

Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что в восточной части полуострова российские военные сбили крылатую ракету. Уточняется, что взрыв произошел в районе Феодосии.

Кроме того, два беспилотника Вооруженных сил Украины были сбиты силами противовоздушной обороны России в небе над Брянской областью. Губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что в результате налета дронов ВСУ пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники сообщил, что украинский беспилотник атаковал нефтяной завод в поселке Полотняный Завод Калужской области. По информации канала, дрон рухнул в пустой резервуар для хранения нефтяных продуктов, после чего произошел пожар. Его удалось вовремя потушить, пострадавших нет. Минобороны России информацию не комментировало.