Мирный житель стал жертвой обстрела Донецка со стороны ВСУ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Еще один мирный житель пострадал в результате обстрела Донецка со стороны украинских вооруженных сил, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранен мужчина 1984 года рождения.

Поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики... город Донецк (Петровский район): по улице Добровольского, 4 ранен мужчина 1984 года рождения, — заявили в СЦКК.

Ранее исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин написал в своем Telegram-канале, что в результате обстрелов со стороны украинских вооруженных сил один человек погиб, а еще 13 мирных жителей получили ранения средней степени тяжести на территории ДНР.

До этого ВСУ обстреляли Дом детского творчества, расположенный в городе Каменка-Днепровская Запорожской области. Посетителей образовательного учреждения оперативно эвакуировали в подвал. В результате ударов на втором этаже детского центра начался пожар. Днем ранее, 29 августа, ВСУ также нанесли удары по поселку Климово в Брянской области. По словам главы региона Александра Богомаза, пять человек пострадали, есть погибшие.