Богомаз сообщил о погибшем ребенке в результате обстрела ВСУ Богомаз сообщил о погибших в результате обстрела ВСУ села Климово

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После обстрела поселка Климово в Брянской области со стороны ВСУ есть погибшие, среди них числится ребенок, еще пять человек пострадали, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Кроме того, повреждены здания, в том числе административные, а также нарушено электроснабжение села. Он уточнил, что украинские военные вели обстрел из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

ВСУ обстреляли поселок Климово из РСЗО. По предварительной информации, к сожалению, есть погибшие, среди которых один ребенок, — написал глава региона.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Вооруженные силы Украины пытались атаковать Брянскую область с помощью беспилотника. Аппарат был сбит силами ПВО.

До этого Богомаз сообщал, что ВСУ нанесли удар по приграничному населенному пункту Кирилловка на юго-западе Брянской области. Он отметил, что в результате артиллерийского обстрела повреждены четыре дома. Частично нарушено энергоснабжение.

В Министерстве обороны РФ ранее сообщили, что беспилотник Вооруженных сил Украины в ночь на 27 августа атаковал Курскую область. Дрон ВСУ был ликвидирован силами противовоздушной обороны. По данным ведомства, пострадавших нет.

Как позднее сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, в результате атаки повреждения получили многоквартирный дом и здание Курского государственного аграрного университета на улице Карла Маркса. В обеих постройках выбиты окна на нескольких этажах. На месте происшествия проводилась оценка ущерба.