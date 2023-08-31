Армия России уничтожила склад боеприпасов под Донецком

Фото: Vasilii Smirnov/Russian Look/Global Look Press

Армия России уничтожила склад боеприпасов под Донецком, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Уточняется, что это произошло в окрестностях Марьинки.

Наши разведчики вычислили и уничтожили склад с БК. Предположительно, инженерные боеприпасы, мины, — говорится в сообщении.

Ранее представители Минобороны России сообщили, что российские боевые вертолеты Ми-35М нанесли удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. По данным ведомства, цель удара была достигнута, опорный пункт уничтожен. После выполнения задания летчики благополучно вернулись на аэродром базирования.

Военкор Андрей Руденко до этого опубликовал кадры, на которых запечатлена работа «Ланцета» отдельного батальонно-тактического формирования «Каскад». Операторы точным ударом уничтожили танк на Угледарском направлении. Еще ранее на видео попали моменты уничтожения «Ланцетами» украинского бронеавтомобиля «Казак» на Ореховском направлении и немецкого танка.

Кроме того, было опубликовано видео уничтожения беспилотником «Ланцет» украинской самоходной гаубицы «Цезарь». ВСУ получили соответствующее вооружение от Франции. Удар был нанес на Южно-Донецком участке фронта.