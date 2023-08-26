Уничтожение «Ланцетом» самоходной гаубицы «Цезарь» попало на видео

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения беспилотником «Ланцет» самоходной гаубицы «Цезарь», полученной ВСУ в качестве военной помощи от Франции. Удар по гаубице был нанесен на Южно-Донецком фронте.

На кадрах видно, как «Ланцет» приближается к цели, а затем от «Цезаря» валит густой столб черного дыма.

В середине августа военкор Евгений Поддубный сообщил в Telegram, что беспилотник «Ланцет» поразил на Запорожском направлении американский бронетранспортер Stryker, впервые замеченный в зоне проведения спецоперации. По словам военкора, украинские войска получили от США около 100 таких бронетранспортеров.

Военный корреспондент Андрей Руденко до этого опубликовал кадры, на которых запечатлена работа беспилотника «Ланцет» отдельного батальонно-тактического формирования «Каскад». Операторы точным ударом уничтожили танк на Угледарском направлении. Еще ранее на видео попали моменты уничтожения «Ланцетами» украинского бронеавтомобиля «Казак» на Ореховском направлении и немецкого танка.