«Ланцет» уничтожил впервые появившийся в зоне СВО американский Stryker

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Интеллектуальный барражирующий комплекс «ZALA-Ланцет»

В зоне специальной военной операции впервые был замечен американский бронетранспортер Stryker, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, ВС России уничтожили военную технику на Запорожском направлении.

Движущийся по дороге американский БТР был ликвидирован точным ударом беспилотника «Ланцет». Поддубный уточнил, что всего Вооруженные силы Украины получили от США около 100 экземпляров данной модели.

Ранее Поддубный сообщил, что российские военные ликвидировали двух высокопоставленных офицеров ВСУ в зоне СВО. По его словам, речь идет о командире разведотряда нацбатальона «Киевская Русь» Петре Корсаке и майоре из президентской бригады сухопутных войск ВСУ Юрии Цыбе.

Также сообщалось об уничтожении украинского вертолета Ми-8 в ходе воздушного боя. По словам Поддубного, ВС России столкнулись с противником в районе населенного пункта Брусовка в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, ранее военкор сообщил, что российская армия продолжает продвижение вперед на Купянском направлении. По его словам, ВС России ежедневно добиваются успехов, улучшая свое тактическое положение.