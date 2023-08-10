Уничтожение украинского бронеавтомобиля «Казак» попало на видео

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Бойцы армейского спецназа «Осман» уничтожили бронеавтомобиль «Казак», принадлежащий Вооруженным силам Украины, передает РИА Новости. По данным агентства, это произошло на Ореховском направлении в Запорожской области. Уточняется, что техника противника были уничтожена с помощью «Ланцета».

На кадрах видно, как машина ВСУ прибыла к пункту назначения. Как уточняется в публикации, ее планировали использовать для эвакуации украинских военнослужащих. На видео также зафиксирован момент взрыва. В результате точного попадания была повреждена передняя часть «Казака», что лишило его возможности передвигаться самостоятельно.

Ранее Telegram-канал «Архангел спецназа» опубликовал кадры уничтожения немецкого танка ВСУ «Ланцетом». Военкоры подчеркнули, что техника НАТО «горит каждый день». Бойцы ВС РФ с радостью ждут новых поставок, добавили они.

Также были опубликованы кадры подрыва немецкого танка Leopard 2A4 в зоне СВО. По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», технику ВСУ удалось уничтожить копеечным FPV-дроном у Орехова. Кроме прочего, на снимках можно заметить сгоревшие чешский и польский танки T-72EA и PT-91 Twardy, а также голландский БТР YPR-765.