Появилось видео уничтожения танка Leopard «копеечным» дроном

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В рамках спецоперации на Украине российским военным удалось взорвать немецкий танк Leopard 2A4, пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Также в качестве подтверждения опубликовано видео попадания дрона в танк.

Источник отмечает, что немецкий Leopard 2A4 был уничтожен копеечным FPV-дроном у Орехова. БПЛА-камикадзе прилетел по цели под Малой Токмачкой, на северо-востоке от Работино. На снимке также видны сгоревшие ранее чешский и польский танки T-72EA и PT-91 Twardy, а также голландский БТР YPR-765.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения украинской военной техники российскими дронами-камикадзе «Ланцет». Кадры демонстрируют атаку БПЛА по немецкому танку Leopard, польскому танку PT-91 Twardy, а также советскому танку Т-72М1 и инженерной машине ИМР-2. Удары наносились по позициям ВСУ на Запорожском фронте.

Также «РВ» публиковала видео ликвидации солдат ВСУ в блиндаже в районе Орехова. Противнику нанесли урон FPV-дронами 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии.

5 августа врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российские военные уничтожили три штурмовые группы украинской армии в районе населенного пункта Работино на Ореховском направлении. По его словам, за последние сутки ВСУ 39 раз обстреливали населенные пункты региона на Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях.