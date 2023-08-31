В Киеве посоветовали «заткнуться» критикам контрнаступления ВСУ Кулеба грубо ответил критикам контрнаступления ВСУ

Фото: Mateo Lanzuela/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал плевком в лицо солдату ВСУ недовольство темпами контрнаступления. По его словам, которые приводит РБК-Украина, критикам следует «заткнуться» и самим отправиться в зону боевых действий.

Я посоветовал бы всем критикам заткнуться, приехать на Украину и постараться самим освободить один квадратный сантиметр, — сказал чиновник.

Ранее на Западе неоднократно звучали заявления о том, что Вооруженные силы Украины оказались не в состоянии добиться успеха в рамках контрнаступления даже при наличии внешней поддержки. Скептики утверждали, что с такими темпами операция затянется на долгие месяцы, если потери ВСУ не заставят Киев свернуть военную активность.

Так, ветеран Корпуса морской пехоты США Брайан Берлетик заявлял, что украинские власти вынесли своей армии приговор, когда решились начать контрнаступление. Он не исключает, что в сложившейся обстановке Киев может лишиться внешней поддержки.

На этом фоне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал западное сообщество больше доверять Украине, а также чаще хвалить контрнаступление ВСУ. В то же время он признал, что у Киева не будет «легкого пути к победе».