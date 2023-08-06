«Достигли предела»: в США вынесли мрачный приговор контрнаступлению ВСУ Ветеран морской пехоты США допустил разгром ВСУ по итогам контрнаступления

Фото: МО Украины

Контрнаступление Вооруженных сил Украины обречено на провал, заявил ветеран Корпуса морской пехоты США Брайан Берлетик в интервью журналисту Дэнни Хайфону. По его словам, когда Киев решился на эту сомнительную авантюру, он фактически вынес своей армии приговор.

Они достигли предела того, что они могут сделать в этой марионеточной войне без прямого вмешательства, и даже это под вопросом, поскольку они исчерпали свои собственные запасы, — сказал Берлетик.

Он напомнил, что ВСУ так и не смогли преодолеть первую линию обороны российских войск, несмотря на все усилия и помощь Запада. Теперь же Киев вряд ли может рассчитывать на поддержку, так как НАТО исчерпала ресурсы.

Ранее политолог Массачусетского технологического института Барри Поузен заявлял, что дальнейшее контрнаступление ВСУ не имеет никакого смысла, так как в случае успешного прорыва линии обороны российской армии она может столкнуться с мощной контратакой.

Поузен отметил, что у ВСУ нет ни опыта, ни необходимого количества средств Военно-воздушных сил для развития контрнаступления. Россия же активно использует авиацию для нанесения ударов как по боевым подразделениям, так и по базам материально-технического снабжения.