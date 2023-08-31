«Не дождетесь»: Захарова о возможном выходе России из конфликта с Украиной Захарова: Россия будет идти до конца в сражении с Украиной

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Россия продолжит участвовать в конфликте с Украиной до конца, заявила в беседе с итальянским агентством АНСА представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она ответила на вопрос журналиста о том, сколько Россия сможет продолжать конфликт. По ее словам, сейчас страна в одиночку противостоит коалиции Украины и стран НАТО, а российский народ сплотился вокруг общей идеи.

Как у нас принято говорить — не дождетесь. Мы сплотились, знаем, что идем до конца, видим, что правда — за нами. И немного о фактах, которые до западной аудитории не доходят. Сегодня Россия фактически в одиночку противостоит натовско-украинскому военно-промышленному конгломерату, в котором Украина играет роль плацдарма, поля боя и инструмента вооруженной борьбы против России, а страны Запада выполняют функции штаба, тыла, поставщика вооружений, разведданных и целеуказаний, — сказала Захарова.

При этом она заявила, что продолжительность боевых действий зависит исключительно от Украины и стран Запада. Как только они поймут, что Москва не потерпит существования антироссийского государства на границе, тогда конфликт может быть прекращен, утверждает представитель МИД РФ.

Захарова отметила, что вопреки санкциям Россия смогла войти в пятерку ведущих экономик мира, обогнав Германию. По ее мнению, любая другая страна после подобного гнета «не продержалась бы».

О том, что Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира по итогам 2022 года, ранее заявил и лично президент Владимир Путин. По его словам, соответствующие результаты достигнуты, несмотря на пессимистичные прогнозы.