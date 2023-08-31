«Браво!»: Сладков восхитился боем Росгвардии и ФСБ с ДРГ под Брянском Военкор Сладков похвалил силовиков, поймавших диверсантов в Брянской области

Фото: МО РФ

Военкор Александр Сладков похвалил в Telegram сотрудников ФСБ и Росгвардии, поймавших диверсантов в Брянской области. Он отметил, что такие операции удаются не каждому, так как территория области представляет собой «реальные партизанские места».

Они взяли ДРГ. Это, как показывает практика других регионов, удается не каждому, браво. Надеюсь, покажут не только оружие, но и самих пленных. Кстати, заходили украинские диверсанты через «Брянский лес», а это реально партизанские места, без скидок. Поэтому силовикам дважды браво, — написал он.

31 августа сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии успешно разгромили группу украинских диверсантов, планировавших совершить террористические акты на территории Брянской области. По данным ведомств, группа состояла из кадровых сотрудников Службы безопасности Украины, военнослужащих украинской разведки, а также Службы специальных операций. Предполагается, что их целями являлись объекты энергетической и военной инфраструктуры.

Военэксперт Василий Дандыкин отметил, что леса в Брянской области прикрывают украинских диверсантов во время их нападения на территорию области. Он также отметил, что Брянская область сильно врезается в территорию Украины. Дандыкин предположил, что украинцы считают Брянск юго-западным подступом к Москве, так как через регион идет много дорог.