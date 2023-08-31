Зеленский косвенно признал ответственность за атаку БПЛА на Псков

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале по итогам ежедневного селекторного совещания косвенно подтвердил, что за атакой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Псков может стоять Киев.

Заслушал доклад [...] Минстратегпром – о собственном производстве. Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена в 700 километрах, — написал он.

В результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) 30 августа в аэропорту Пскова были повреждены четыре самолета Ил-76. По предварительным данным, для атаки ВСУ задействовали свыше десяти дронов.

Комментируя произошедшее, военкор Александр Сладков предположил, что атака могла быть осуществлена с территории Эстонии. Он отметил, что дроны прилетели со стороны границы с балтийским государством и подчеркнул, что атакующие обязаны ответить за такое нападение.