Губернатор Брянской области подтвердил атаку беспилотников Богомаз: над Брянском сбиты три БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Над Брянском сбили три БПЛА, сообщил губернатор области Александр Богомаз в Telegram. Он отметил, что дроны были сбиты сотрудниками Росгвардии с помощью антидронового ружья и специального карабина.

В результате оперативности действий сил Росгвардии с помощью антидронового ружья и специального карабина над Брянском сбиты три беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы, — написал он.

Telegram-канал SHOT сообщил 31 августа, что Брянск подвергся атаке беспилотников. По данным канала, над городом работали системы ПВО.

Минобороны ранее объявило об уничтожении украинского беспилотного летательного аппарата в Воскресенском районе Подмосковья. Дрон был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны. В ведомстве назвали случившееся попыткой совершения террористической атаки со стороны Киева. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что, по предварительным данным, никто не пострадал. Каких-либо разрушений в результате падения беспилотника не зафиксировано.

До этого в ведомстве заявили о попытке атаковать Брянскую область с использованием украинских беспилотников самолетного типа. В ведомстве также подчеркнули, что Киев направил крылатую ракету в Крым. Попытки совершения террористических атак были успешно пресечены, дрон и ракета были сбиты средствами ПВО. По словам советника главы Республики Крым Олега Крючкова, осколками сбитой ракеты была повреждена линия электропередачи.