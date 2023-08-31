Российские ПВО перехватили авиабомбы JDAM и ракету HIMARS Минобороны: российские ПВО перехватили авиабомбы JDAM и ракету HIMARS

Российские силы противовоздушной обороны перехватили три управляемые авиабомбы JDAM в зоне проведения военной операции на Украине, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Кроме этого, ПВО успешно отработала по одной ракете от РСЗО HIMARS.

Средствами противовоздушной обороны перехвачены три управляемые авиабомбы JDAM, а также один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, — сказал Конашенков.

Также в военном ведомстве заявили, что в ночь на 31 августа бойцы ВС РФ нанесли удары по авиационному складу вооружения и боеприпасов и по командно-наблюдательному пункту подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ. Объекты были поражены.

Суммарно за сутки в результате действия российских военных на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях в зоне СВО было отражено 15 атак ВСУ, убиты около 570 украинских солдат, уничтожено 45 единиц военной техники и 27 беспилотников.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что российский вертолет Ми-28Н уничтожил украинский дрон в небе над Орловской областью. По информации канала, это первый случай поражения беспилотника при помощи данной модели вертолета. Отмечается, что огонь велся из 30-миллиметровой пушки, цель была обнаружена при помощи надвутолочного радара и тепловизора.