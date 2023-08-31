Хинштейн раскрыл детали столкновения с ДРГ в Брянской области Хинштейн заявил, что украинскую ДРГ в Брянской области ликвидировали на привале

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Хинштейн

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), проникшая в Брянскую область, была уничтожена во время привала, заявил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, бойцам Росгвардии удалось нанести поражение противнику, несмотря на его численное преимущество. Им помог фактор внезапности, считает он.

Хинштейн уточнил, что украинские диверсанты были обнаружены вечером 30 августа в ходе прочесывания территории сотрудниками Росгвардии. Группу вооруженных людей в камуфляже заметили в районе населенного пункта Глинное. Двое бойцов Росгвардии остались в засаде, еще трое начали скрытно преследовать ДРГ. Отмечается, что командование взял на себя начальник разведки Брянского управления Росгвардии.

Когда диверсанты остановились на привал, росгвардейцы внезапно атаковали их сразу с трех сторон. Хотя соотношение сил было один к двум не в нашу пользу, фактор неожиданности сработал, — рассказал парламентарий.

В ходе боевого столкновения два члена ДРГ были убиты, еще четыре человека взяты в плен. Среди российских военнослужащих два человека получили ранения. Руководство Росгвардии приняло решение о награждении бойцов, участвовавших в операции по ликвидации диверсантов.

Центр общественной связи ФСБ России ранее опубликовал кадры с арсеналом, изъятым у диверсантов. На кадрах можно увидеть несколько штурмовых винтовок западного образца, оснащенных приборами бесшумной стрельбы, гранаты, а также боеприпасы. При этом отмечается, что на винтовки и магазины нанесен камуфляж.