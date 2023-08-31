Опубликованы кадры с арсеналом, изъятым у диверсантов под Брянском

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ФСБ опубликовала кадры с арсеналом оружия, изъятым у диверсантов в Брянской области, передает Центр официальных сообщений службы. На видео попала раскладка из автоматов. На кадрах видно автоматы американского производства, большое количество гранат и патронов натовского образца, приборы ночного видения. В число диверсионной группы входили кадровые сотрудники СБУ, военнослужащие Главного управления разведки и Сил специальных операций Украины. Два человека в момент задержания были убиты, еще пятеро задержаны и дают показания.

ФСБ во взаимодействии с Росгвардией и МВД 30 августа на территории России пресечена деятельность украинской диверсионно-террористической группы, состоящей из кадровых сотрудников Службы безопасности Украины, военнослужащих Главного управления разведки и Службы специальных операций Министерства обороны Украины, — сообщили в ЦОС ФСБ.

По данным службы, диверсанты проникли на территорию России для осуществления серии «резонансных терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось о попытке диверсантов поджечь склад селитры на территории Амурской области. Для этого злоумышленники планировали использовать ракетницу. Возгорания не произошло, но диверсанты успели сбежать.