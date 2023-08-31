Чехия запланировала передать ВСУ боевые вертолеты

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Ми-24В

Чехия планирует передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) партию боевых вертолетов, заявила глава чешского Министерства обороны Яна Чернохова на встрече глав Минобороны и МИД стран Евросоюза в Толедо. Кроме того, представитель ведомства пообещала, что Прага окажет содействие в подготовке украинских пилотов к полетам на военных самолетах F-16, передает EADaily.

В настоящее время мы планируем поставить больше боевых вертолетов, а также рассматриваем возможности содействия подготовке украинских пилотов для самолетов F-16, возможно, и на других платформах, — пояснила Чернохова.

Точное количество боевых машин, которое Чехия планирует передать Киеву, неизвестно. Кроме того, Прага до этого заключила соглашение с США о поставке 12 боевых многоцелевых вертолетов производства американской фирмы Bell, после чего власти республики собирались передать ВСУ 15 вертолетов Ми-24В.

Авторы издания The New York Times ранее сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский боится остаться без западной поддержки. Дело в том, что в странах Европы и США приближаются выборы, и новые власти могут пересмотреть свою позицию по поставкам оружия. В таких условиях Зеленский вынужден любыми способами форсировать процесс передачи истребителей F-16.