Австралийский сенатор призвал не направлять помощь Украине

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Сенатор из Австралии Ральф Бабет призвал не помогать Украине и стараться держаться от этой страны подальше. При этом в подкасте Opposition Program он отметил, что австралийцам не надо «толкать русских ближе к китайцам», передает РИА Новости.

Нам надо держаться в стороне. У нас есть свои проблемы, которые надо решать, и нам не надо толкать русских ближе к китайцам... Нам не нужно посылать туда (на Украину. — NEWS.ru) деньги, — отметил Бабет.

Австралия, как и западные страны, отправляет Киеву военную помощь, направляя туда бронетранспортеры Bushmaster. Также австралийские инструкторы тренируют украинских военных в Великобритании.

Ранее страны Евросоюза поспорили из-за финансовой помощи Украине в ходе обсуждения национальных бюджетов. Брюссель потребовал выделить около €86 млрд в целях снижения нагрузки на бюджет объединения, одновременно продолжая поддерживать Киев. Это требование вызвало недоумение у некоторых членов Евросоюза и привело к ряду разногласий.

В ходе дискуссии члены Евросоюза приняли решение сократить расходы и увеличить сроки утверждения выделения средств. По мнению экспертов, продолжающаяся дискуссия может стать ключевой проверкой решимости ЕС в отношении Украины, так как Запад все более скептично относится к действиям Киева из-за провала летнего контрнаступления.