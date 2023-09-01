В США призвали изолировать Крым Генерал ВС США Ходжес призвал разрушить Крымский мост и изолировать полуостров

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Крымский мост необходимо разрушить, а полуостров изолировать, заявил в интервью журналу Newsweek действующий генерал ВС США Бэн Ходжес. По мнению военного, такой шаг кардинально изменил бы ход боевых действий в украинском конфликте.

Как только будет разрушен Крымский мост, это изменит правила игры для Крыма. Речь идет об изоляции Крыма, а затем о передаче оружия дальнего действия, чтобы Крым стал непригоден для российского военно-морского флота и российских военно-воздушных сил, — заявил генерал.

Первый теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Тогда в результате взрыва грузового автомобиля загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, а также обрушились два автомобильных пролета.

12 августа в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы Украины попытались нанести удар по мосту через Керченский пролив зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Снаряд был перехвачен и сбит средствами противовоздушной обороны.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук пояснил, что украинские военные переделывают советские ЗРК С-200 под ударный вариант, так как у ВСУ очень много подобных комплексов и дефицита в них Киев не испытывает. При этом он отметил, что снаряд С-200 легко засекается и перехватывается ПВО из-за дозвуковой скорости и крупных габаритов.