Стало известно, почему ВСУ переделывают ЗРК С-200 под ударный вариант Военэксперт Матвийчук: у ВСУ полно ЗРК С-200, поэтому его переделывают для атак

Фото: Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0/Wikimedia

ВСУ переделывают советские ЗРК С-200 под ударный вариант, так как у ВСУ очень много подобных комплексов и дефицита ракет к ним Киев не испытывает, объяснил NEWS.ru военэксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, снаряд С-200 легко засекается и перехватывается ПВО ВС России в силу дозвуковой скорости и крупных габаритов.

У ВСУ очень много таких ЗРК (С-200. — NEWS.ru). Их срок годности как средства ПВО давно прошел, так что, тут два варианта: либо утилизировать, либо переделать под ударный вариант. Ничего нового в этом нет, делается специальный стол для запуска таких снарядов. Это придумали террористы в Сирии, когда захватили склады с оружием, в том числе с С-200, — отметил Матвийчук.

Минобороны России сообщило в Telegram-канале, что украинские войска пытались нанести удар по Крымскому мосту модернизированной зенитной управляемой ракетой. Боеприпас был перехвачен и уничтожен средствами ПВО.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил в своем Telegram-канале о двух сбитых в районе моста украинских ракетах. Он подчеркнул, что переправа не получила повреждений в результате атаки.

До этого в Telegram появилась информация о приостановке движения по Крымскому мосту. Причина перекрытия переправы не называлась. Местные власти призвали присутствовавших на мосту и в зоне досмотра сохранять спокойствие.

Ранее председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в результате атаки украинскими морскими дронами в Керченском проливе поврежден российский танкер SIG. Инцидент произошел на удалении в 32 морские мили от Керченского пролива. Танкер стоял на якорной стоянке 471. В результате взрыва погибших не было.