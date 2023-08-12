В Минобороны назвали тип ракеты, сбитой у Крымского моста Минобороны России: ВСУ выпустили зенитную управляемую ракету по Крымскому мосту

Фото: Социальные сети/Global Look Press

Минобороны России сообщило в Telegram-канале, что украинские войска пытались нанести удар по Крымскому мосту модернизированной зенитной управляемой ракетой. Боеприпас был перехвачен и уничтожен средствами ПВО.

12 августа около 13 часов мск киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударной вариант, — говорится в сообщении.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил в своем Telegram-канале о двух сбитых в районе моста украинских ракетах. Он подчеркнул, что переправа не получила повреждений в результате атаки.

До этого в Telegram появилась информация о приостановке движения по Крымскому мосту. Причина перекрытия переправы не называлась. Местные власти призвали присутствовавших на мосту и в зоне досмотра сохранять спокойствие.

Ранее председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в результате атаки украинскими морскими дронами в Керченском проливе поврежден российский танкер SIG. Инцидент произошел на удалении в 32 морские мили от Керченского пролива. Танкер стоял на якорной стоянке 471. В результате взрыва погибших не было.