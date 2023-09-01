Экс-агент MI6 рассказал о ярости украинских солдат из-за НАТО Экс-агент MI6: ВСУ озлоблены из-за советов НАТО бросаться на укрепрайоны ВС РФ

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Солдаты Вооруженных сил Украины находятся в ярости из-за советов инструкторов и генералов НАТО. Они рекомендуют им бросаться на укрепленные позиции российской армии и массово гибнуть, сообщил бывший агент британской разведки MI6 Аластер Крук в интервью Judging Freedom.

Военнослужащие сыты по горло доктринами Североатлантического альянса, из-за которых они вынуждены бросаться на российские фортификационные сооружения и терять по десять тысяч человек в месяц, — сказал он.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский оказался в неудобной позиции. С одной стороны на него давят «ультранационалисты», которые требуют не идти на переговоры и продолжать военный конфликт. С другой — озлобленные солдаты, массово гибнущие из-за советов Североатлантического альянса, подчеркнул Крук.

Ранее стало известно, что украинские военные начали разбирать поставленные США кассетные боеприпасы, чтобы использовать суббоеприпасы в них в качестве снарядов для беспилотников. Недавно в соцсетях распространилось видео, на котором бойцы ВСУ разрезают кассетную бомбу, чтобы приспособить размещенные в ней снаряды меньшего калибра для сброса с небольших дронов. Где именно был снят ролик с инструкцией по перепрофилированию кассетной бомбы под БПЛА, не уточняется. По косвенным признакам журналисты предположили, что на кадрах запечатлены бойцы подразделения «Ахиллес» 92-й механизированной бригады ВСУ.