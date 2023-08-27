The Drive: ВСУ научились делать из кассетных бомб США снаряды для дронов

Фото: МО Украины

Украинские военные начали разбирать поставленные США кассетные боеприпасы, чтобы использовать суббоеприпасы в них в качестве снарядов для беспилотников, пишет The Drive. По его данным, недавно в соцсетях распространилось видео, на котором бойцы ВСУ разрезают кассетную бомбу, чтобы приспособить размещенные в ней снаряды меньшего калибра для сброса с небольших дронов.

На видео с Украины видно, как люди с помощью болгарки сначала отпиливают переднюю часть артиллерийского кассетного боеприпаса M483A1, а затем извлекают внутри отдельные суббоеприпасы M42 и M46. Каждый из снарядов содержит 64 элемента М42 и 24 боеприпаса М46, — говорится в статье.

Где именно был снят ролик с инструкцией по перепрофилированию кассетной бомбы под БПЛА, не уточняется. По косвенным признакам журналисты предположили, что на кадрах запечатлены бойцы подразделения «Ахиллес» 92-й механизированной бригады ВСУ.

Суббоеприпасы M483A1 имеют двойное назначение, поскольку могут пробивать бронь толщиной до 7 см, при этом заряд находится в кожухе, предназначенном для разлета осколков, поражающих небронированные цели.

Власти США объявили о начале поставок кассетных боеприпасов Украине в июле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в августе назвал решение Вашингтона о передаче данных снарядов ВСУ военным преступлением.