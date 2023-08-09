«Военное преступление»: Шойгу о поставках кассетных боеприпасов на Украину Шойгу назвал военным преступлением поставки кассетных боеприпасов на Украину

Фото: МО РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Решение Вашингтона передать Киеву кассетные боеприпасы является военным преступлением, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России. По его словам, опубликованным ведомством, данный шаг продиктован нарастающим дефицитом боеприпасов в рядах Вооруженных сил Украины.

В условиях нарастающего у Вооруженных сил Украины дефицита боеприпасов к артиллерийским системам западного образца Вашингтон пошел на военное преступление, включив в пакет помощи, запрещенные международной конвенцией кассетные боеприпасы, — заявил Шойгу.

Министр также обвинил Запад в эскалации конфликта. По его словам, серьезные риски создает готовность вкладывать в Украину значительную часть собственных ресурсов в попытке переломить ход конфликта.

Глава Минобороны также сообщил о возрастании угроз военной безопасности России на западе и северо-западе. Он указал, что ведомство планирует создание Ленинградского и Московского военных округов для усиления группировки войск на границах.

Угрозы безопасности требуют своевременного и адекватного реагирования, добавил он. Дестабилизирующим фактором министр также назвал вступление Финляндии, а в перспективе и Швеции в НАТО.