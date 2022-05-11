В США признали превосходство России в информационном пространстве Кандидат на пост посла США в Киеве Бринк признала превосходство России в информространстве

Фото Aziz Karimov / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Кандидат на должность посла США в Киеве Бриджит Бринк признала превосходство России в информационном пространстве. Об этом она заявила в ходе своего выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса. При этом она назвала дезинформацией поступающие из России сведения о происходящем на Украине. Дипломат отметила, что США должны прикладывать больше усилий в этом направлении, пишет ТАСС.

Нас превзошли и переиграли. Мы должны прикладывать как можно больше усилий. Это вызов. Дезинформация — это то, что широко распространено в Европе и других местах по всему миру, — поделилась Бринк.

Она призвала руководство США быть более креативным в этом вопросе.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее заявила, что администрация США призывает американские компании, владеющие социальными сетями, активнее бороться с дезинформацией. Таким образом глава пресс-службы прокомментировала новость о том, что бывший президент США Дональд Трамп может вернуть себе доступ к заблокированной учётной записи в Twitter. Она добавила, что подобные платформы не должны быть использованы для распространения дезинформации. Она призналась, что решение о блокировке тех или иных учётных записей принимают компании самостоятельно.