В США приостановлен запрет на сотрудничество с Xiaomi

https://static.news.ru/photo/f3dcb088-83c1-11eb-aa05-96000091f725_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Соединённых Штатах временно отменён запрет на сотрудничество с китайской компанией по производству смартфонов Xiaomi. Соответствующее решение принял Федеральный суд США.

Суд нашёл необоснованным внесение Пентагоном компании в чёрный список как «угрозу национальной безопасности» из-за сотрудничества с властями КНР. Эти выводы были признаны бездоказательными, передаёт Reuters.

Министерство обороны внесло Xiaomi в чёрный список в январе, в период пребывания у власти предыдущего президента США Дональда Трампа. Это аргументировалось тем, что компания осуществляет деятельность под контролем военно-промышленного комплекса и спецслужб Китая. Запрет на сотрудничество исключал любые финансовые операции с компаний со стороны физических и юридических лиц из США. Также те, кто имел доли в Xiaomi, обязывались продать их к определённому времени.

В компании оспорили это решение в суде Вашингтона. Представители Xiaomi заявили, что включение в чёрный список являлось неконституционным, так как американские власти не предоставили доказательств причастности компании к китайским спецслужбам.

Ранее NEWS.ru писал, что антимонопольные регуляторы намерены оштрафовать компанию Alibaba на крупнейшую сумму в корпоративной истории Китая. Наказание должно последовать по результатам расследования, начатого в конце 2020 года Главным государственным управлением КНР по контролю и регулированию рынка.