В США назвали новую причину провала наступления ВСУ Генерал ВС США Ходжес: США могут провалить наступление ВСУ из-за давления на Украину

Фото: Presidential Office of Ukraine / Global Look Press

Бывший командующий силами НАТО в Европе, генерал ВС США Бен Ходжес заявил, что Вашингтон может нарушить планы Украины по контрнаступлению из-за чрезмерного давления на власти Киева, пишет Business Insider. По его словам, Запад не может определиться с целями поддержки Украины в рамках СВО. Он отметил, что в американской администрации есть люди, которые не хотят «абсолютной победы» Киева.

Единственное, я думаю, что может все запороть, — это оказание Западом сильного давления на Украину, — сказал Ходжес.

Он призвал Запад продолжать оказывать необходимую поддержку, пока Киев не одержит победу над Москвой.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы Пентагона сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский планировал нападения на территории России с помощью западных ракет дальнего радиуса действия. По информации издания, в документах американского военного ведомства присутствует переписка Зеленского с командованием ВСУ, в которой глава государства высказывался о возможности ударить по территории России. В статье также сообщается о намерениях Зеленского подорвать трубопровод «Дружба».