Конгрессмены попросили ФБР начать уголовное дело против Трампа

Уголовное расследование против действующего президента США Дональда Трампа попросили начать конгрессмены-демократы Тед Лью и Кэтлин Райс. Они считают его виноватым в подстрекательстве к преступлениям на выборах.
Просим вас немедленно начать уголовное расследование в отношении президента, — написал Лью в письме в адрес ФБР.
As former prosecutors, @RepKathleenRice and I believe @realDonaldTrump committed multiple crimes during the phone call in which he threatened GA SoS Raffensperger to âfind 11,780â votes or to ârecalculate.â
Просьба конгрессмена связана со скандалом в Белом доме после обнародования разговора Трампа с госсекретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером. Трамп просил Раффенспергера «найти» 11 780 голосов, которые помогли бы ему победить в Джорджии.
Ранее журналист Карл Бернстайн, который в 1972 году был одним из авторов расследования, повлёкшего за собой Уотергейтский скандал и отставку президента Ричарда Никсона сравнил обе ситуации и пришёл к неутешительному выводу, что теперь имеется «бесспорное доказательство» того, на что уходящий президент готов пойти, чтобы подорвать систему выборов и остаться в Белом доме.
Ранее NEWS.ru сообщал, что избранная вице-президент США Камала Харрис на митинге в штате Джорджия обвинила Дональда Трампа в злоупотреблении властью.