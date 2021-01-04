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Конгрессмены попросили ФБР начать уголовное дело против Трампа

22:29, 04 января 2021 11
Фото: pixabay.com

Уголовное расследование против действующего президента США Дональда Трампа попросили начать конгрессмены-демократы Тед Лью и Кэтлин Райс. Они считают его виноватым в подстрекательстве к преступлениям на выборах.

Просим вас немедленно начать уголовное расследование в отношении президента, — написал Лью в письме в адрес ФБР.

Просьба конгрессмена связана со скандалом в Белом доме после обнародования разговора Трампа с госсекретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером. Трамп просил Раффенспергера «найти» 11 780 голосов, которые помогли бы ему победить в Джорджии.

Ранее журналист Карл Бернстайн, который в 1972 году был одним из авторов расследования, повлёкшего за собой Уотергейтский скандал и отставку президента Ричарда Никсона сравнил обе ситуации и пришёл к неутешительному выводу, что теперь имеется «бесспорное доказательство» того, на что уходящий президент готов пойти, чтобы подорвать систему выборов и остаться в Белом доме.

Ранее NEWS.ru сообщал, что избранная вице-президент США Камала Харрис на митинге в штате Джорджия обвинила Дональда Трампа в злоупотреблении властью.

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