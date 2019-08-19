https://static.news.ru/photo/ab966524-c25e-11e9-8543-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jan Schmidt-Whitley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ремонтные работы возобновились в соборе Парижской Богоматери после месячного перерыва. Он был вызван повышенным содержанием свинца в окружающей среде из-за пожара, в результате которого расплавилось 400 тонн металла.

Рабочие в ближайшее время должны демонтировать строительные леса, которые сильно пострадали от огня и грозят обрушиться, а также установить временную кровлю над храмом, сообщает радио France Info. Как ожидается, только после этого — в первой половине следующего года — начнутся реставрационные работы.

Нотр-Дам загорелся 15 апреля около 20:00 по московскому времени. Примерно через час у церкви обрушилась крыша. Огонь тушили всю ночь. В итоге Нотр-Дам удалось отстоять.

Французские специалисты считают, что на восстановление собора Парижской Богоматери уйдёт 10–15 лет, сообщал News.ru.