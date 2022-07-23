В СМИ сравнили итоги поездок Путина и Байдена на Ближний Восток FP: итоги поездки Путина на Ближнем Востоке стали более успешными, чем результаты Байдена

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Визиты глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена на Ближний Восток продемонстрировали, что государства региона поддерживают Москву в вопросе формирования многополярного мира. Такое мнение высказали авторы журнала Foreign Policy. По их словам, турне американского лидера не увенчалось значительным успехом.

Скудные результаты визита Байдена на Ближний Восток указывают на то, что основные региональные игроки <...> не желают отказываться от отношений с Россией и Китаем. <...> У Москвы есть общие цели почти со всеми партнёрами Вашингтона в регионе, от высоких цен на энергоресурсы и до формирования многополярного мира, — пишет издание.

Авторы подчеркнули, что Джо Байден не сумел «заставить» принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана «действовать по указке» Вашингтона в вопросе увеличения добычи нефти. Там в настоящее время имеют гораздо больше совпадений интересов с РФ по ценам на топливо, чем с США по вопросам региональной безопасности, отмечает издание.

Что касается визита президента Путина в Тегеран, то здесь авторы FP нашли подтверждение наличия у Москвы партнёров, заинтересованных в сотрудничестве в регионе.

Ранее издание Global Times написало о том, что встреча Путина с лидерами Турции и Ирана в Тегеране является «ответным ударом» на попытки США отстоять свои позиции в регионе. По мнению экспертов, визит Путина в Иран приобрел большую важность на фоне недавней поездки американского президента Джо Байдена на Ближний Восток. В китайском издании полагают, что Байден не смог убедить Саудовскую Аравию нарастить нефтедобычу. Путин, в свою очередь, обсудил ряд стратегически важных вопросов, в том числе урегулирование в Сирии.