В Сингапуре считают преждевременным говорить о сроках завершения пандемии

https://static.news.ru/photo/35e7aab6-8bb4-11ea-bcc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Haruhiko Otsuka /Global Look Press

Прогнозы относительно сроков завершения пандемии коронавируса во всем мире и в отдельных странах давать пока рано. Об этом заявил министр национального развития Сингапура Лоуренс Вон.

Отмечается, что Вон, как сопредседатель межправительственной группы по борьбы с COVID-19, прокомментировал представленный Сингапурским университетом дизайна и технологий доклад о сроках завершения распространения вируса. Так в документе предполагается, что «ситуация в России на 100% стабилизируется к 4 августа».

Мы считаем, что очень рано говорить, когда пандемия может закончиться, в какой месяц это может произойти, в июне, августе или сентябре, — цитирует его ТАСС.

Вон добавил, что нужно быть готовым к длительной борьбе с коронавирусом. Кроме того, специалисты не исключают второй волны болезни осенью.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Сбербанке создали математическую модель развития пандемии коронавируса и пришли к выводу, что пик заражения в России будет достигнут в период с 5 по 10 мая.