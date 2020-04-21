В Сбербанке предсказали пик COVID-19 в первой половине мая

https://static.news.ru/photo/ba6d25cc-83d0-11ea-b4c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Сбербанке создали математическую модель развития пандемии коронавируса и пришли к выводу, что пик заражения коронавирусом в России будет достигнут в период с 5 по 10 мая. Об этом заявил глава банка Герман Греф.

Он пояснил, что модель распространения инфекции выстраивалась на основе эпидемиологических процессов в других странах и их сравнении с ситуацией в России.

Греф также подчеркнул в интервью «Сбербанк TV», что в указанный период «критически важно» соблюдать все введённые властями ограничительные меры.

Ранее NEWS.ru писал, что в Сбербанке разработали онлайн-тест на коронавирус. С его помощью нельзя поставить диагноз, но можно сделать вывод о необходимости обращения за медицинской помощью.

В России на сегодняшний день зафиксировано 52,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 3,8 тысячи человек, умерли – 456.

В мире насчитывается более 2,4 млн инфицированных. Скончались более 170 тысяч человек, выздоровели – свыше 654 тысяч.