Онлайн-тест на коронавирус создали специалисты Сбербанка

https://static.news.ru/photo/e202817a-7d5b-11ea-8f1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сбербанк создал Sber Covid-19symptom checker — онлайн-тест, который позволяет оценить вероятность заражения коронавирусом.

Кроме того, он даёт возможность оценить вероятность лёгкого течения болезни. С помощью теста нельзя поставить диагноз, но можно сделать вывод о необходимости обращения за медицинской помощью — по словам разработчиков, он был создан исключительно в информационных целях.

Над разработкой теста 24 часа в сутки трудились лучшие специалисты Сбербанка по анализу больших данных и исследователи искусственного интеллекта, — говорится в сообщении банка.

В основу алгоритма легла статистика проявления симптомов, факторов риска, социально-демографических и физиологических параметров для коронавируса, ОРВИ и аллергических заболеваний, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Сбербанк зафиксировал несколько новых схем связанного с коронавирусом мошенничества. Злоумышленники с их помощью похищают данные и деньги россиян.