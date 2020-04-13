Онлайн-тест на коронавирус создали специалисты Сбербанка

Сбербанк создал Sber Covid-19symptom checker — онлайн-тест, который позволяет оценить вероятность заражения коронавирусом.
Кроме того, он даёт возможность оценить вероятность лёгкого течения болезни. С помощью теста нельзя поставить диагноз, но можно сделать вывод о необходимости обращения за медицинской помощью — по словам разработчиков, он был создан исключительно в информационных целях.
Над разработкой теста 24 часа в сутки трудились лучшие специалисты Сбербанка по анализу больших данных и исследователи искусственного интеллекта, — говорится в сообщении банка.
В основу алгоритма легла статистика проявления симптомов, факторов риска, социально-демографических и физиологических параметров для коронавируса, ОРВИ и аллергических заболеваний,
Ранее NEWS.ru писал о том, что Сбербанк зафиксировал несколько новых схем связанного с коронавирусом мошенничества. Злоумышленники с их помощью похищают данные и деньги россиян.
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