Норвегию обвинили в захвате рыбопромысловых судов из России Глава Росрыболовства: Норвегия удерживает шесть российских рыбопромысловых судов

Фото: Jackson McMuldren/Keystone Press Agency/Global Look Press

Норвегия отказалась ремонтировать шесть российских рыбопромысловых судов, однако и возвращать их обратно она не торопится, заявил в ходе рабочей встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом глава Росрыболовства Илья Шестаков. Он выразил надежду, что в скором времени корабли отремонтируют и вернут России. В противном случае это похоже на захват суден, подчеркнул глава Росрыболовства, передает ТАСС.

Те ограничения, которые норвежцы ввели, незаконные, по ремонту наших рыбопромысловых судов. Они просто сейчас удерживают даже шесть рыбопромысловых судов у себя на заводах. Мы надеемся, что разум возобладает, они отремонтируют и все-таки отпустят. Иначе это просто захват собственности, — сказал Шестаков.

По его словам, в связи с происходящими событиями необходимо срочно начать работы по организации судоремонта в России. В качестве площадки для ремонта он предложил Мурманский рыбный порт. Для этого его необходимо в оперативном порядке модернизировать, а затем строить современный логистический хаб, уточнил глава Росрыболовства.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что услуги по ремонту и обслуживанию судов не будут облагаться НДС. В обмен на это предприятия должны будут заключать инвестиционные соглашения, обязывающие вкладывать прибыль в модернизацию верфей.