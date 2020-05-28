В России ответили на слова американского дипломата о водоснабжении Крыма

Российские политики раскритиковали слова бывшего американского посла на Украине Джона Хербста о водной блокаде Крыма.
Отмечается, что дипломат призвал Киев не поставлять воду в Крым. Напомним, что до 2014 года около 85 процентов питьевой воды поступало на полуостров по Северо-Крымскому каналу из реки Днепр, который был перерыт Украиной после воссоединения Крыма с Россией. Жители полуострова вынуждены брать грунтовую воду и пользоваться водохранилищами. При этом в этом году из-за малоснежной зимы эти источники высыхают.
Депутат Госдумы Константин Бахарев в
В свою очередь, сенатор Сергей Цеков считает, что Украина стала американским оружием.
Похоже, что Вашингтон подсказывает им, что надо делать: перекройте воду, подорвите линию электропередачи, полностью прекратите транспортное сообщение с Крымом, — отметил Цеков.
Он добавил, что это высказывание демонстрирует двойные стандарты США, когда права человека есть у граждан США, стран Евросоюза и Украины, а остальных можно «морить жаждой».
Как писал NEWS.ru, депутат Госдумы России Наталья Поклонская раскритиковала украинских чиновников, выступающих за перекрытие подачи пресной воды в Крым. По её мнению, это чревато экологической катастрофой для региона. Она добавила, что Украина продолжает «водную диверсию» в отношении Крыма, и привела в пример ситуацию на озере Сиваш, которое пересыхает из-за перекрытия Северо-Крымского канала.
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