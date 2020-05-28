В России ответили на слова американского дипломата о водоснабжении Крыма

https://static.news.ru/photo/186eefdc-a115-11ea-8ea1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Российские политики раскритиковали слова бывшего американского посла на Украине Джона Хербста о водной блокаде Крыма.

Отмечается, что дипломат призвал Киев не поставлять воду в Крым. Напомним, что до 2014 года около 85 процентов питьевой воды поступало на полуостров по Северо-Крымскому каналу из реки Днепр, который был перерыт Украиной после воссоединения Крыма с Россией. Жители полуострова вынуждены брать грунтовую воду и пользоваться водохранилищами. При этом в этом году из-за малоснежной зимы эти источники высыхают.

Депутат Госдумы Константин Бахарев в комментарии РИА Новости назвал заявление Хербста запредельным цинизмом. Кроме того, он удивился степени неадекватности человека, который на протяжении нескольких лет во многом определял политику США в отношении Украины.

В свою очередь, сенатор Сергей Цеков считает, что Украина стала американским оружием.

Похоже, что Вашингтон подсказывает им, что надо делать: перекройте воду, подорвите линию электропередачи, полностью прекратите транспортное сообщение с Крымом, — отметил Цеков.

Он добавил, что это высказывание демонстрирует двойные стандарты США, когда права человека есть у граждан США, стран Евросоюза и Украины, а остальных можно «морить жаждой».

Как писал NEWS.ru, депутат Госдумы России Наталья Поклонская раскритиковала украинских чиновников, выступающих за перекрытие подачи пресной воды в Крым. По её мнению, это чревато экологической катастрофой для региона. Она добавила, что Украина продолжает «водную диверсию» в отношении Крыма, и привела в пример ситуацию на озере Сиваш, которое пересыхает из-за перекрытия Северо-Крымского канала.