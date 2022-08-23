В Риге задержали протестующих против сноса памятника советским воинам

Фото: Стрингер/РИА Новости

Сотрудники полиции задерживают одного из участников акции против сноса памятника воинам Советской армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы в Риге

В Риге задержали семь человек, протестующих против сноcа памятника Освободителям, сообщает Telegram-канал Mash. Власти города отказались согласовать митинг, однако несколько десятков человек все равно вышли на него.

Латвийская полиция задержала семерых человек, выступающих против демонтажа памятника Освободителям Риги, — говорится в сообщении.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс поддержал решение парламента и столичной думы о демонтаже мемориала Освободителям Риги. На его взгляд, «этот объект уже давно является орудием самодержавного режима России», утратив первоначальный смысл сохранения памяти о павших в войне. 20 мая в стране прошло шествие, целью которого было «избавить страну от всяческого советского наследия».

Сегодня утром стало известно, что в Риге начался снос памятника советским солдатам-освободителям. После сноса монумент намереваются уничтожить. Рядом с памятником также дежурят полиция и несколько микроавтобусов силовиков. Около памятника работает экскаватор, который демонтирует ступени. Ему помогает экскаватор поменьше, перевозящий строительный мусор в контейнер. Территория объекта огорожена, между деревьями натянуты ленты, размещены заборы. Также там размещены контейнеры для строительного мусора и жилые вагоны для строителей.