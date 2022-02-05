В посольстве России оценили «план» Москвы по «присоединению» Украины

Посольство России в Германии отреагировало на публикацию немецкого Bild о якобы имеющемся у России «плане» по присоединению Украины. В диппредставительстве назвали данный материал «странной смесью из спекуляций и слухов». Комментарий представителей посольства появился в той же статье, где опубликован «план».

В нём отмечается , что дипломаты принципиально отказываются комментировать подобные публикации. В посольстве напомнили, что Россия неоднократно отвергала обвинения Запада в агрессии.

Ранее немецкое издание Bild со ссылкой на отчёт внешней разведки сообщило, что Украина войдёт в состав Союзного государства России и Белоруссии. По данным издания, у России якобы есть специальный план после вторжения российской армии. Согласно этому плану, в Киеве будет создана «народная рада» из «проверенных» российскими спецслужбами людей.

Журналисты также отмечают, что ФСБ в настоящее время готовит пророссийские группы для развёртывания на Украине. После захвата на Украине будет проведён референдум о присоединении к России. По словам автора материала, итогом станет создание союзного государства.

Агентство Bloomberg 5 февраля случайно опубликовало сообщение о «вторжении» России на Украину. После того как на это обратили внимание журналисты, статью признали ошибкой и удалили. Известно, что сообщение о якобы начале военных действий провисело на основной странице агентства более получаса. В настоящее время проводится проверка случившегося. Первой ошибку обнаружила аналитик Ольга Лаутман, которая опубликовала снимок главной страницы агентства с новостью о «вторжении».