https://static.news.ru/photo/7b9203f6-e80b-11e9-a664-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Kalker/Global Look Press

В воскресенье, 6 октября, в Португалии началось голосование на парламентских выборах. Оно проходит на 22 избирательных участках. По итогам будут избраны 230 депутатов Ассамблеи Республики.

Из 21 политической партии, принимающей участие в выборах, реальные шансы пройти в парламент есть у шести. Среди них: Социалистическая партия во главе с нынешним премьером Антониу Коштой и правая коалиция Социально-демократический центр — Народная партия (CDS-PP).

Судя по опросам, с большой вероятностью победу одержат социалисты. Однако до абсолютного большинства им может не хватить совсем немного. За фракцию могут проголосовать 37-38%, сообщает РИА Новости.

Как ранее писал News.ru, помощник главы министерства внутренней безопасности США по вопросам кибербезопасности Джанет Марфа всерьёз отреагировала на шутку президента России Владимира Путина о вмешательстве страны в выборы американского президента.