В Польше рассказали о существенном недостатке российских подлодок
Денис Коробейников
Денис Коробейников
12:18, 15 июля 2021
ВаршавянкаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Читайте нас в Google Новости
Российские подводные лодки проекта 636 «Варшавянка» не могут находиться под водой дольше двух суток из-за отсутствия воздушно независимой двигательной установки. Это является их существенным недостатком, сообщает польский портал Defence24.
Таким образом, примерный район действия российских подводных лодок известен, тем более если понятно, о какой конкретно субмарине идёт речь, — говорится в сообщении.
Журналисты издания также раскритиковали действия российских военных кораблей и самолётов. Утверждается, что они близко подходят к западным группировкам. Отмечается, что в реальных боевых условиях российские военные не смогли бы позволить себе такое.
Ранее стало известно, что британская армия потратит миллионы фунтов стерлингов из-за манёвров российских подлодок. Денежные средства будут направлены на улучшение технического обслуживания аэродрома RAF Lossiemouth, где расположены самолёты, следящие за российскими субмаринами.
7 июля жители Дании оказались шокированы проходом российской подлодки «Орёл» через территориальные воды страны. Монтажник Мадс Кристенсен был удивлён размерами субмарины. Рабочий назвал её просто гигантской. Эксперт по подводным лодкам капитан Дитте Дюреборг рассказал журналистам, что эту подлодку сложно отследить из-за особого типа стали и «низкой магнитной сигнатуры».