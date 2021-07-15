В Польше рассказали о существенном недостатке российских подлодок

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Пентагон принял решение с конца июля вывезти из Афганистана жителей страны, которые запросили иммиграционные визы в США. Речь идёт о гражданах, которые сотрудничали с американским правительством, сообщает Reuters.

Это смелые люди. Мы хотим доказать, что признаём и ценим ту роль, которую они сыграли для страны в течение последних нескольких лет, — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она...