В Пентагоне ждут объяснений от РФ из-за движения войск у границы с Украиной

https://static.news.ru/photo/76f7289a-9736-11eb-8caa-96000091f725_660.jpg Фото: David B. Gleason/wikipedia.org

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США не вполне понимают намерения Москвы в связи с перемещениями военных на границе с Украиной. По его словам, Россия должна более чётко обозначить данные действия.

Мы видели, что они наращивают силы на юго-восточном направлении, в том числе в Крыму. Нам сложно говорить об их намерениях в настоящий момент. Это вызывает беспокойство, и мы продолжаем следить за этим, — цитирует Кирби ТАСС.

При этом представитель Пентагона не стал отвечать на вопрос о том, считают ли в Белом доме, что российские войска могут присутствовать в Донбассе.

Я стараюсь избегать, если это возможно, разговоров о конкретных операциях там, в особенности об операциях военных другой страны, — подчеркнул Кирби.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Киев откроет огонь в Донбассе лишь в случае угрозы его солдатам. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, ответный огонь также может последовать при атаке на позиции украинских военных. Об этом дипломат рассказал в интервью газете Liberation. Он добавил, что, «если один из наших убит, мы имеем право защищаться».