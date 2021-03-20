В Пентагоне не обсуждали санкции против Индии из-за С-400

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Министр обороны США Ллойд Остин не обсуждал с индийскими властями вопрос о введении санкций против страны из-за покупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, поскольку Индия их так и не закупила. Выступление Остина транслировали местные индийские телеканалы.

Индия ещё не приобрела российскую ракетную систему С-400, таким образом, вопрос санкций не обсуждался, — сказал министр обороны США во время своего визита в Нью-Дели.

Нью-Дели объявил о намерении приобрести российские С-400 ещё в 2015 году. Контракт на поставку пяти полковых комплексов ЗРС С-400 «Триумф» стоимостью $5,43 млрд был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию в октябре 2018 года, что вызвало серьёзные опасения Вашингтона.

Ранее NEWS.ru писал, что отказ Турции от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 является единственным путём решения разногласий по этому вопросу с Соединёнными Штатами. Об этом заявил посол США в Турции Дэвид Саттерфилд.