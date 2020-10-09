В партии Зеленского призвали Киев закупить российский «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/225aabba-0a7b-11eb-978f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Народный депутат Рады от партии «Слуга народа» Александр Качура заявил, что Украина должна закупить российскую вакцину от коронавируса, если «Спутник V» докажет свою эффективность.

Я сейчас, наверное, скажу то, за что меня часть фракции «Слуга народа» может забросать камнями, но я считаю, что главным приоритетом для государства и для каждого чиновника должны быть в первую очередь здоровье и жизнь граждан, — пояснил нардеп в эфире телеканала NewsOne.

Качура считает, что Киев не может не воспользоваться «возможностью, чтобы спасти даже одну человеческую жизнь». Тем более, что Украина закупает в России газ, электроэнергию и ТВЭЛ для ядерных реакторов, подчеркнул нардеп.

Ранее NEWS.ru сообщал, что не следует верить заявлениям циников, которые говорят, будто бы привились российской вакциной от коронавируса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Евросоюз пообещал помочь Киеву с получением настоящего лекарства. Так Зеленский отреагировал на слова лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, который рассказал, что привился «Спутником V».